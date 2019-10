Famiglia: Bassi (Fafce), “questione demografica tema urgente per tutti gli Stati europei”

(Bruxelles) “Continuiamo il grande lavoro svolto in questi anni, sviluppandolo e cogliendo la grande finestra che si apre con il portafoglio sulla demografia nella Commissione europea entrante. La questione demografica è un tema urgente per tutti gli Stati europei”. Lo dichiara al Sir Vincenzo Bassi, neo eletto presidente della Fafce, la Federazione delle associazioni delle famiglie cattoliche in Europa (Federation of Catholic Family Associations in Europe), che ha sede a Bruxelles. “Il nostro obiettivo – prosegue Bassi – è che tutti, Stati e istituzioni comunitarie e internazionali, riconoscano il ruolo della famiglia, al servizio della società tutta”. Si concluderà oggi il bureau della Fafce che sta affrontando le prossime strategie ed azioni su scala continentale sui temi della famiglia, del diritto, della demografia. La Fafce rappresenta 24 associazioni da 18 Stati europei (http://www.fafce.org).