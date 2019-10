Economia: Eurogruppo propone l’italiano Panetta nel board della Banca centrale europea

(Bruxelles) L’Eurogruppo ha appoggiato oggi la candidatura dell’italiano Fabio Panetta a nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Panetta ricopre attualmente la carica di direttore generale della Banca d’Italia. “La raccomandazione al Consiglio europeo, che si compone dei capi di Stato o di governo, dovrebbe essere formalmente adottata – spiega una nota – dal Consiglio il 10 ottobre. Il Consiglio europeo consulterà quindi il Parlamento europeo e il consiglio direttivo della Bce e dovrebbe adottare la decisione definitiva prima della fine dell’anno”. Il nuovo membro del comitato esecutivo sostituirà Benoît Cœuré, il cui mandato non rinnovabile di otto anni scade il 31 dicembre 2019. Il comitato esecutivo della Bce “è responsabile dell’attuazione della politica monetaria della zona euro, definita dal consiglio direttivo della Banca centrale, ed è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri, tutti nominati per un mandato non rinnovabile di otto anni. Il consiglio direttivo è composto dai sei membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro”.