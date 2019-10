Diocesi: Napoli, domani i rettori delle Università campane dal card. Sepe

Domani 10 ottobre, alle ore 11, si riuniranno nell’episcopio a Napoli i rettori delle sette Università campane con il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe e le autorità accademiche della Facoltà Teologica.

L’incontro avrà lo scopo di realizzare in Campania le indicazioni contenute nel Manifesto per l’Università, sottoscritto dalla Crui (Conferenza rettori Università italiane) e dalla Cei il 15 maggio 2019.

Saranno individuate delle proposte progettuali per un dialogo più organico tra i diversi saperi, per una migliore collaborazione istituzionale tra le Università e la Facoltà Teologica, per una più concreta ricaduta sociale dell’impegno culturale sul territorio.