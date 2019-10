Diocesi: Grosseto, dal 19 ottobre la “Settimana della Bellezza” dedicata al tema “La forza della parola”

“La forza della parola”. È tratto dall’omonima lettera scritta dai vescovi toscani in occasione del primo anniversario della visita di Papa Francesco a Barbiana il tema della quarta edizione della “Settimana della Bellezza”, un insieme di eventi, incontri, testimonianze, forme d’arte per indagare il valore della parola oggi: la parola che accarezza e quella che avvelena, che unisce o che separa, che fa bene o che graffia, che costruisce o offende. A promuovere l’appuntamento la diocesi di Grosseto e la Fondazione Crocevia, in collaborazione con Avvenire, Luoghi dell’Infinito, Fondazione Polo universitario grossetano e la co-organizzazione del comune di Grosseto. La “Settimana della Bellezza” 2019 avrà inizio sabato 19 ottobre e si concluderà domenica 27.

La Parola è stata posta dal vescovo di Grosseto, mons. Rodolfo Cetoloni, al cuore del cammino della Chiesa di Grosseto in questo nuovo anno pastorale. “In continuità col tema dello scorso anno, il volto, quest’anno facciamo un passo in più – spiega il vescovo – perché quando si intravede un volto poi si desidera conoscerlo e la parola è il mezzo con il quale un volto si rivela, dice la sua storia, i suoi sentimenti e ciò che la persona desidera nel profondo. Aprirsi alla parola con intensità, ci spalanca le porte per accogliere la Parola con la maiuscola, perché sia nella bocca e nel cuore, abiti le nostre scelte, vesta di novità i nostri sguardi: su questo tempo, sul nostro territorio, sulle persone”.

Quest’anno la lectio magistralis sul tema della Settimana della Bellezza 2019 è affidata a fratel Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, che terrà la sua medi-tazione sabato 19 ottobre in cattedrale alle 16.30. Titolo dell’incontro “E Dio vide che era bello”. Interverranno, tra gli altri, alla Settimana madre Cristiana Maria Dobner, Monica Mondo, padre Mario Ghezzi, Lorella Ronconi, padre Bernardo Gianni, il neo cardinale Josè Tolentino Calaca de Mendonza, mons. Marco Frisina, padre Paolo Benanti, Michele La Ginestra.