Dialogo interreligioso: Terni, confronto con i vescovi Piemontese e Accrocca sugli 800 anni dell’incontro tra san Francesco e il Sultano

Si svolgerà oggi, mercoledì 9 ottobre, alle 17, al Museo diocesano di Terni il convegno promosso dall’Istituto di studi teologici e storico sociali per celebrare gli ottocento anni dall’incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano Malik al-Kamil, nei pressi di Damietta. Il convegno, moderato da don Enzo Greco, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Terni, vedrà la partecipazione di due vescovi particolarmente legati alla figura di Francesco d’Assisi: padre Giuseppe Piemontese, vescovo di Terni e frate minore conventuale, che è stato anche custode del Sacro Convento di Assisi, e Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento e studioso di francescanesimo. In preparazione del convegno, stamani, si è svolta una nuova anteprima di Popoli e Religioni – Terni Film Festival con la proiezione del documentario in concorso “The Sultan and the Saint” di Alexander Kronemer.