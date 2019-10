Comunicazione: WeCa, on line il tutorial su come gestire commenti spiacevoli e haters sui social

Oggi, come ogni mercoledì, è stato pubblicato il secondo episodio della nuova stagione dei tutorial su “Chiesa e Internet” promossi dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) su “Come gestire commenti spiacevoli ed haters sui social?”. Il tutorial, condotto da Fabio Bolzetta e Francesca Triani, approfondisce il modo di affrontare sui profili social critiche, haters, troll e commenti spiacevoli in un’ottica di trasparenza e di comunicazione aperta e rispettosa.

“La prima cosa da domandarsi quando ci si trova di fronte a una critica mossa online è se questa è mossa con educazione e in modo costruttivo, oppure no – il suggerimento -. Se siamo in presenza di critiche educate infatti è sicuramente il caso di rispondere in modo accurato. Se la critica contiene delle ‘accuse infondate’ o delle inesattezze sulla nostra istituzione o realtà, dobbiamo sforzarci di dare le corrette informazioni per correggere l’errore. Chi meglio di noi infatti, può dare le giuste informazioni sul nostro operato? Sforziamoci in questi casi di citare i fatti corretti, anche rimandando a link o contenuti esterni per eventuali approfondimenti”.

Una novità è che i tutorial della prima stagione sono disponibili in formato audio sul sito di WeCa e anche su “Spotify”, il servizio streaming per l’ascolto di musica e podcast con oltre 100 milioni di abbonati. Per essere ascoltati in ogni momento su www.spotify.it e attraverso l’app su smartphone e tablet.