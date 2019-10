Cinema: Religion Today Film Festival, 3 premi a “Il Vizio della Speranza” di Edoardo De Angelis

Miglior colonna sonora, miglior film a soggetto e premio della giuria cattolica Signis: “Il Vizio della Speranza”, pellicola di Edoardo De Angelis, a Madonna di Campiglio è riuscita a vincere ben 3 riconoscimenti, risultando la più premiata dalle giurie della XXII edizione del Religion Today Film Festival. Oggi, a Madonna di Campiglio si è svolta la premiazione della kermesse, dedicata quest’anno alla missione e al volontariato.

“Quest’anno abbiamo avuto un notevole miglioramento del livello e della qualità delle pellicole – racconta Alberto Beltrami, presidente del Religion Today -, confidiamo quindi che questa manifestazione continui a crescere e scoprire la spiritualità insita nei lavori: starà a noi riuscire sempre a farla emergere”. “Il Vizio della Speranza” è “un vero e proprio inno alla vita, alla preghiera e alla resilienza – spiega il direttore artistico del Festival, Andrea Morghen -. Un film che ci accompagna nelle tenebre dell’umano e riscopre, grazie a una straordinaria fotografia e a una regia magistrale, la bellezza generatrice della donna”. “Driving Lessons” di Marzieyh Riahi ha vinto invece il premio come miglior cortometraggio. Il miglior documentario-corto è stato un film emotivamente toccante, che parla di Isis e del popolo yazida: “Kani Spi”, di Khesrew Heme Kerim.

Premiato come miglior documentario invece “My father’s Son” di Hillel Rate, che con attenzione indaga la relazione tra padre e figlio. Il premio speciale “Nello Spirito della Fede” è stato consegnato all’italiano “Bangla” di Phaim Bhuiyal, una commedia già premiata che parla di immigrazione e delle seconde generazioni, alle prese con il confronto tra Paese di origine e Paese di residenza. Premiate anche Solene Pietrzyk e Ines Lemaire.

Domani, giovedì 10 ottobre, al Teatro San Marco saranno proiettati i film vincitori, a partire dalla mattina alle 9 fino alle 19, per poi concludere con il concerto dell’Orchestra Fuori Tempo di Trento, diretta da Sebastiano de Salvo.