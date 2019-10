Accoglienza: Trieste, la campagna nazionale “Io accolgo” parteciperà con una propria imbarcazione alla Barcolana

La campagna nazionale “Io accolgo”, assieme al progetto “Buon vento” realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, parteciperà con una propria imbarcazione alla 51ª edizione della Barcolana. Da domani, 10 ottobre, al 13 ottobre la barca a vela del progetto porterà a bordo, per delle escursioni nel golfo di Trieste, i rifugiati ospiti delle strutture di accoglienza, e un gruppo degli stessi parteciperà anche alla regata. Inoltre, domani, alle 11, a bordo della barca a vela del progetto “Buon Vento” ormeggiata al Molo Audace si terrà la conferenza stampa promossa dalla Campagna nazionale, nel corso della quale verranno presentate le iniziative per i prossimi mesi. In particolare, verrà lanciata la campagna di raccolta firme, che si terrà in tutta Italia, per l’abrogazione dei decreti sicurezza e la cessazione degli accordi con la Libia. Durante tutto il periodo della Barcolana verrà distribuito il materiale della campagna “Io accolgo” nello stand della Fondazione Luchetta-Ota-Hrovatin-D’Angelo, dove sarà anche possibile firmare la petizione.