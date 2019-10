Televisione: Tv2000, ripartono “Il mio medico” e “Buongiorno Professore”

Parte su Tv2000 la nuova stagione de “Il mio medico”, il programma di informazione medica al servizio dei cittadini pensato per diffondere, con linguaggio semplice, una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull’ascolto del proprio corpo. In onda dal lunedì al venerdì alle ore 10, a partire dal 14 ottobre. Conduce Monica Di Loreto. In ogni puntata si alternano rubriche che propongono tante novità e consigli utili sulla medicina specialistica e di base, alimentazione, fisioterapia, erboristeria, cosmesi e benessere. Durante le dirette, i migliori specialisti nazionali presentano esami diagnostici e terapie all’avanguardia nell’ambulatorio del programma, con apparecchi elettromedicali innovativi e simulazioni in studio. Inoltre, sono proposti speciali reportage che accompagnano il pubblico a scoprire le strutture italiane d’eccellenza su tutto il territorio nazionale.

Su Tv2000 torna anche “Buongiorno Professore”, il programma che porta in televisione l’ora di religione. La nuova stagione ogni domenica alle ore 9.20, a partire dal 13 ottobre. Un docu-reality per raccontare una lezione di insegnamento della religione cattolica in una classe di scuola superiore, l’unica lezione facoltativa prevista dal piano di studi, l’unica materia con un’ora soltanto a settimana, che nessuno studente ha mai temuto e che può scegliere con libertà. Andrea Monda, per anni docente allo storico liceo classico statale “Pilo Albertelli” di Roma, oggi scelto da Papa Francesco come direttore de L’Osservatore Romano, ama tornare a vestire i panni del professore. Quest’anno sarà affiancato da un collega e un amico, Giovanni Ricciardi, docente di Italiano e Latino e scrittore: perché l’ora di religione è anzitutto ora di umanesimo e le diverse discipline, viste in questa prospettiva, si danno la mano.

L’appuntamento settimanale, segue l’andamento del calendario scolastico: in ogni puntata è suggerito un tema che riguarda le domande fondamentali dell’uomo, che la letteratura, l’arte hanno evocato. I ragazzi che partecipano al programma seguendo il progetto di formazione-lavoro interagiscono con domande, riflessioni e presentando se stessi e i temi dati con brevi clip autoprodotte.