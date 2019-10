Taglio parlamentari: Conte, “un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni”

“Approvato dal Parlamento il ddl costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari. Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l’Italia è una giornata storica”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, commenta in un tweet l’approvazione definitiva della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.

Per l'Italia è una giornata storica