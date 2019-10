Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Usa, nessun ritiro delle truppe dalla Siria. Hong Kong, Lam apre a intervento Cina. In Aula il taglio dei parlamentari

Usa: “Nessun ritiro delle truppe dalla Siria”

“Nessun ritiro delle truppe Usa dalla Siria”. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump: solo tra 50 e 100 uomini delle forze speciali nel nord della Siria sono interessati dall’ordine del presidente americano, che non vuole metterli in pericolo; saranno dispiegati in altre basi. “Non c’è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo è da irresponsabili. Le azioni decise dal presidente sono solo mirate a proteggere i nostri soldati”, ha aggiunto il funzionario Usa.

Hong Kong. Lam apre a intervento Cina

“Sento fortemente che dovremmo da soli trovare le soluzioni ed è questa anche la posizione del governo centrale, ma se la situazione dovesse diventare pessima, allora nessuna opzione può essere esclusa se vogliamo che Hong Kong abbia almeno un’altra chance”: così la governatrice Carrie Lam, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda su quale fosse il livello di disordine per poter chiedere aiuto a Pechino al fine di riportare la calma nella città scossa da quasi quattro di proteste a favore di riforme democratiche.

Migranti. Naufragio davanti Lampedusa, 13 i corpi recuperati

Un naufragio è avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sono in tutto tredici i corpi dei migranti recuperati: le vittime accertate sono tutte donne. Ventidue i superstiti, già trasferiti in porto. C’erano una cinquantina di persone a bordo del barchino che è naufragato, in maggioranza tunisini e subsahariani. Ci sarebbero anche 8 bambini tra i dispersi: secondo quanto si apprende, lo hanno raccontato i sopravvissuti agli uomini della Guardia costiera e della Gdf che li hanno soccorsi.

Riforme. In Aula il taglio dei parlamentari

Al via nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Giuseppe Brescia (M5S). Forza Italia garantisce il suo a favore al ddl. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è della Lega. Peraltro, all’inizio del dibattito non ci sono in Aula deputati leghisti. Il dibattito si protrarrà per l’intera giornata.

Seggiolini anti abbandono, al via l’obbligo di installazione

Al via l’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli – informa una nota – ha infatti firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. L’obbligo sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.