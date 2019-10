Russia: Mosca, nasce il centro cattolico per i giovani. Pimenova, “riconoscere sogni e sfide della realtà in cui viviamo”

Il 19 ottobre nascerà a Mosca il Centro diocesano per i giovani. “L’idea è nata dal processo post-sinodale ispirato dall’appello di Papa Francesco di rinnovare la cura pastorale dei giovani in uno spirito di apertura, auto-gestione, creatività e servizio”, spiega al Sir Oksana Pimenova (nella foto), che ha partecipato al Sinodo sui giovani del 2018, insieme all’arcivescovo Paolo Pezzi, e che coordinerà il Centro. “Intende invitare i giovani a continuare a riconoscere sia i sogni sia le sfide della realtà in cui viviamo, ma anche accompagnarli nella loro ricerca di un posto nella vita, nel loro servizio alla Chiesa e alla società”. Gli obiettivi prioritari saranno tre, spiega ancora Oksana: creare uno spazio dove i giovani si possano incontrare e stabilire contatti con altri gruppi giovanili; sviluppare e accompagnare idee su come i giovani possono essere al servizio delle comunità ecclesiali e civili in cui vivono; offrire sostegno informativo alle attività giovanili. Come questo si concretizzerà, lo si scoprirà attraverso un “cammino condiviso di discernimento”, che comincerà proprio il 19 ottobre: tutti i giovani della diocesi sono invitati a partecipare a un confronto insieme sui programmi del centro per il prossimo anno. “So che può sembrare un poco frustrante la mancanza di dettagli, ma vogliamo solo creare le condizioni e poi fidarci dello Spirito che ci condurrà dove vuole”.