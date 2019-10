Polonia: vescovi in plenaria. Mese missionario, preghiera per gli immigrati, iniziativa “Da famiglia a famiglia”

In occasione del Mese missionario mons. Giovanni Pietro Dal Toso, presidente delle Pontificie opere missionarie, è l’ospite della 384ª plenaria dell’episcopato polacco che fino a domani si svolge a Varsavia. La visita del presule permetterà ai vescovi, tra l’altro, di presentare gli esiti della Settimana di preghiera per gli immigrati, appena terminata, e di trarre le somme dell’iniziativa “Da famiglia a famiglia” che da tre anni ha permesso alla Caritas polacca di portare aiuti a 9mila famiglie in Siria e in Libano. Nel corso del loro incontro, inoltre, i vescovi approveranno definitivamente le nuove regole di formazione al sacerdozio e verranno aggiornati circa il lavoro del delegato per la protezione dei minori, il cui ufficio è stato instituito nel giugno scorso presso la Segreteria dell’episcopato. Il delegato è impegnato soprattutto nel coordinamento delle soluzioni sistemiche adottate in varie diocesi polacche. Durante il secondo giorno della plenaria verranno presentati i dati statistici relativi al numero di domenicantes e di comunicantes nelle diverse regioni. Al termine dell’incontro, nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre è previsto un comunicato riassuntivo dei lavori dei vescovi.