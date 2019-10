Politica: Swg, crescono Partito democratico e Italia viva. Frena il centrodestra, giù anche i Cinquestelle

Cresce il consenso per Partito democratico e Italia viva di Renzi mentre le forze di centrodestra e i Cinquestelle registrano un calo. È quanto emerge dall’ultima rilevazione eseguita da Swg su un campione di 1.500 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nello speciale “Lotta contro i cambiamenti climatici” di “PoliticApp” diffuso oggi. Chiamati ad esprimere le intenzioni di voto, nella rilevazione eseguita tra il 2 e il 7 ottobre, se si dovesse votare oggi il 32,3% sceglierebbe la Lega (in flessione dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana) mentre il 20% il Partito democratico (+0,6%) e il 18,5% il Movimento 5 Stelle (-1,1%). In crescita i consensi per Italia viva di Matteo Renzi (5,6%, +0,7%), Verdi (2,3%, +0,3%), +Europa (1,8%, +0,2%). Stabile al 5% Forza Italia, perdono terreno Fratelli d’Italia (7,1%, -0,2%), raggruppamento della Sinistra (1,8%, -0,1%), Cambiamo con Toti (1,6%, -0,1%) e Art.1-Mdp-LeU (1,5%, -0,2%). In aumento i consensi a favore di altri partiti (2,5%, +0,4%) e la percentuale di quelli che non si esprimono, passata in una settimana dal 35% al 36%.