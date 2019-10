Parlamento Ue: presidente Sassoli al primo tour europeo. A Parigi visita i Restos du Coer, “la Francia e l’Europa della solidarietà”

(Bruxelles) Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli vola oggi a Berlino dove incontrerà la cancelliera Angela Merkel per un confronto “a tutto campo sull’attualità europea”, riferisce il sito della cancelliera. È il primo tour europeo per Sassoli, cominciato ieri a Parigi con un faccia a faccia all’Eliseo con il presidente Emmanuel Macron. In mattinata, Sassoli aveva visitato un Restos du cœur, uno dei centri dell’associazione che dal 1985 lavora per i poveri, in particolare nel settore alimentare attraverso l’accesso a pasti gratuiti e la partecipazione alla loro integrazione sociale ed economica. Di questa visita Sassoli ha postato una foto su twitter definendola “intensa”, perché lì si “ha cura dei poveri, si dà loro da mangiare”. Sono “la Francia e l’Europa della solidarietà”. L’associazione, a sua volta, ha definito questa visita “un segnale forte”: “Felici di aver accolto in uno dei nostri centri David Sassoli” e di “aver discusso con lui il futuro dell’aiuto alimentare europeo minacciato nel prossimo bilancio dell’Ue”, hanno scritto su Twitter. I Fondi europei di aiuto ai più poveri, spiega ancora l’associazione, “rappresentano più di un pasto su 4 distribuito dai Restos e vanno a beneficio di 15 milioni di persone in Europa”. Il tour di Sassoli si concluderà con un incontro a Londra con il primo ministro britannico, Boris Johnson.