Migrazioni: Tavolo Asilo nazionale, “chiarezza sui rapporti tra Governo e milizie libiche e stop a boicottaggio Ong”

“Si faccia immediatamente chiarezza sui rapporti tra Governo e milizie libiche. Si ripristini un programma di ricerca e salvataggio. Cessi il boicottaggio delle Ong. Si cancellino gli accordi con la Libia e si istituisca una commissione d’inchiesta”. Sono le richieste avanzate al governo dal Tavolo Asilo nazionale. A comporlo sono diverse associazioni tra cui “A Buon Diritto”, Acli, ActionAid, Arci, Asgi, Associazione Papa Giovanni XXIII, Casa dei diritti sociali, Centro Astalli, Cnca, Emergency, Intersos, Legambiente, Médecins du Monde – Missione Italia, Senza Confine, Oxfam. Soffermandosi sull’ultimo naufragio nei pressi di Lampedusa, le associazioni denunciano che “la strage continua”. “Ancora morti davanti alle nostre coste in un mare oramai deserto, abbandonato da quei governi impegnati soltanto a contrastare i flussi migratori senza alcun interesse a governarli. Le persone muoiono per le scelte fatte dalla politica e non per colpa del fato”, è la denuncia del Tavolo. Riferendosi all’inchiesta di Avvenire, si segnala che “ha mostrato le evidenze del cinico sostegno economico e politico del governo italiano a un gruppo criminale: lo stesso che da un lato comanda le motovedette libiche e dall’altro gestisce i lager dei migranti”. “Un governo che nel frattempo si preoccupava di svuotare il Mediterraneo, criminalizzando in maniera strumentale e irresponsabile le Ong, uniche testimoni del massacro in atto”. E ancora: “La cosiddetta guardia costiera libica non è la soluzione: è una parte centrale del problema”. La richiesta è che “si faccia immediatamente chiarezza sui rapporti tra l’Italia e le milizie libiche e che si ripristini subito un programma di ricerca e salvataggio, consentendo allo stesso tempo alle Ong di riprendere le operazioni in mare, cancellando ogni accordo con la Libia e i suoi trafficanti di morte”. “Chiediamo l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sui naufragi di imbarcazioni di migranti nel Mar Mediterraneo e sull’attuazione degli accordi di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Libia”.