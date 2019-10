Migrazioni: Masci e Focsiv, appello al Parlamento Ue. Sassoli, “accoglienza tra i principi cardine della nostra cultura”

(Bruxelles) “L’immigrazione è un tema cruciale per la nostra società” che va affrontato “nel quadro del rispetto della dignità dell’uomo”. David Sassoli, presidente dell’Europarlamento, in queste ore impegnato in un tour fra le capitali europee, ha inviato un videomessaggio all’incontro promosso da Masci e Focsiv presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema dell’accoglienza dei migranti. “Tra le tante sfide epocali che il Parlamento europeo deve affrontare, l’immigrazione – ha dichiarato Sassoli – è certo una di esse”. “Reputo fondamentale continuare a sviluppare quel senso di solidarietà che rende l’accoglienza uno dei principi cardine della nostra cultura e del nostro vivere quotidiano. Noi misuriamo sulle politiche per l’immigrazione anche il senso della nostra umanità”. Nella convinzione che l’immigrazione sia un fenomeno destinato a crescere, Sassoli ha rilevato che si potrà rispondere in modo adeguato solo se gli Stati europei comprenderanno che è importante “parlare con una voce sola” e che deve essere l’Europa a “canalizzare gli sforzi dei singoli Stati europei”. I singoli Stati e i loro Governi dovranno avere “il coraggio di modificare le loro politiche secondo una visione che sia più umana, più responsabile e più vicina agli individui e alla loro dignità”. Il presidente ha poi affermato che “è imprescindibile la riforma del regolamento di Dublino”.