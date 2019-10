Migrazioni: Masci e Focsiv, appello al Parlamento Ue. Lukwago (Isgf), “approccio inclusivo e superare Regolamento Dublino”

(Bruxelles) “L’immigrazione non è eliminabile perché l’istinto di conservazione spinge l’uomo a muoversi dove le condizioni sono migliori”: lo ha affermato Mathius Lukwago, presidente di Isgf (organizzazione mondiale dello scautismo adulto), durante l’incontro promosso presso l’Europarlamento a Bruxelles da Masci e Focsiv, finalizzato a consegnare un appello all’Assemblea Ue per l’accoglienza dei migranti. “Crediamo che le proposte contenute nell’appello – ha affermato – siano centrali per risolvere il problema dell’immigrazione e quindi conseguentemente accettiamo e supportiamo questo appello che sta per essere presentato al Parlamento europeo”. Il presidente Isgf ha evidenziato il carattere strutturale dell’immigrazione e l’esigenza di “un nuovo approccio nell’affrontarla, più inclusivo e accogliente”. “Il mondo è oggi un villaggio globale dominato dalle più avanzate tecnologie della comunicazioni. Risolvere il problema dell’immigrazione nella nostra visione non è qualcosa che il mondo può conseguire costruendo muri, bloccando gli immigrati e negando loro lo sbarco”. Isgf fa appello al presidente del Parlamento europeo “perché solleciti gli Stati membri ad adottare un approccio più inclusivo e accogliente nel trattare le sfide dell’immigrazione”. Lukwago ha auspicato l’introduzione di canali regolari di immigrazione, il superamento del Regolamento di Dublino e l’adozione di una politica di inclusione che superi la xenofobia.

L’incontro ha avuto, fra gli altri, gli interventi di Gianfranco Cattai (Focsiv), Francesca Minniti (Corcord Europe), Beatrice Covassi e Laura Corrado (Commissione Ue). L’appello – da domani sui siti delle associazioni coinvolte – è stato quindi consegnato a Maired McGuinnes (nella foto), vicepresidente del Parlamento europeo.