Migrazioni: Masci e Focsiv, appello al Parlamento Ue. Jahier (Cese), “non minaccia ma opportunità per il modello economico e sociale europeo”

(Bruxelles) “Sia il Parlamento europeo, che ospita oggi l’importante incontro da voi promosso, sia il Comitato economico e sociale europeo, istituzione che ho l’onore di presiedere, hanno adottato diverse proposte improntate a una gestione europea, solidale e responsabile dell’immigrazione. Purtroppo il Consiglio europeo, ovvero gli Stati membri, non ha ripreso tali proposte e per lungo tempo è stato incapace di trattare la questione migratoria in maniera opportuna”. Lo ha dichiarato Luca Jahier, presidente Comitato economico e sociale dell’Ue, intervistato in presa diretta dal giornalista di Avvenire Luca Geronico, nel corso dell’incontro a Bruxelles sul tema dell’accoglienza dei migranti, promosso da Masci e Focsiv. Dopo aver sottolineato i problemi attuali dell’immigrazione in Europa, il presidente ha evidenziato le opportunità per l’Europa di una “gestione ordinata del fenomeno anche a vantaggio dell’economia del vecchio continente”. “Raggiungere l’Europa in modo sicuro e legale – ha denunciato Jahier – è praticamente impossibile, le attività di ricerca e salvataggio dei migranti vengono svolte principalmente dalla società civile e da volontari anziché dalle autorità statali, alle navi di organizzazioni umanitarie non è consentito sbarcare le persone che hanno salvato, gli operatori umanitari vengono incriminati o condannati per aver offerto aiuto a persone in difficoltà”. Il Cese “è dell’avviso che l’immigrazione può essere parte della risposta al calo demografico e all’invecchiamento della popolazione. I profughi e i migranti andrebbero considerati non una minaccia, ma un’opportunità per il modello economico e sociale europeo”.