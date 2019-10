Manovra: Blangiardo (Istat), “persiste debolezza del ciclo economico, +0,1% del Pil obiettivo coerente”

“In Italia, le prospettive per i prossimi mesi sembrano orientate a una sostanziale persistenza dell’attuale fase di debolezza del ciclo economico”. Per questo “l’obiettivo di crescita programmatica fissato dal Governo per il 2019 (+0,1%), pari al tasso di variazione acquisito nel secondo trimestre, appare coerente con tale scenario, in assenza di perturbazioni derivanti da una significativa involuzione dello scenario internazionale”. Lo ha affermato questa mattina il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, nel corso dell’audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.

“L’imminente introduzione di nuovi dazi all’importazione negli Stati Uniti”, ha notato Blangiardo, “impatta in modo significativo su un numero limitato di prodotti di eccellenza della nostra filiera agro-alimentare. Nel complesso, il valore economico di questi prodotti ammonta nel 2018 a circa 400 milioni di euro, che incidono per meno dell’1% sull’export nazionale verso gli Usa, rappresentando quasi il 10% del valore economico delle vendite di prodotti alimentari italiani negli Usa”.