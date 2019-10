Giovani: mons. Gallagher (Santa Sede) in visita a Rondine Cittadella della Pace

Visita, oggi, dell’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano, a Rondine per incontrare i giovani provenienti da aree di conflitto e post conflitto di tutto il mondo. Il tema dell’incontro, “Il ruolo globale della diplomazia vaticana: esperienze e prospettive”, riferisce l’ufficio stampa di Rondine, “ha permesso di approfondire questioni di primaria importanza nel delicato lavoro diplomatico del Vaticano, che si propone di promuovere la pace e portare il proprio contributo di mediazione nelle situazioni di conflitto”. “La mia visita è stata breve – ha detto mons. Gallagher, dopo l’incontro – ma è stato molto incoraggiante vedere questi giovani usare il proprio tempo per venire qui e affrontare le realtà, spesso dure, delle loro situazioni di provenienza, per incontrare quelli che precedentemente erano i loro nemici, vivere insieme, discutere dei propri problemi, fare tentativi e apprendere come promuovere la pace e risolvere i conflitti nei loro paesi. È davvero incoraggiante vedere i loro sforzi e vedere giovani come questi, impegnati, entusiasti, ma non intimoriti dalle sfide. Questo è un motivo per sperare nel futuro”. Non sono mancate parole di sostegno per il lavoro che i giovani di Rondine stanno portando avanti attraverso “Leaders for Peace”, la campagna di sensibilizzazione rivolta agli Stati membri delle Nazioni Unite affinché pervengano ad un impegno concreto nella formazione di giovani leader di pace, in grado di intervenire nei principali contesti di conflitto nel mondo. Mons. Gallagher è stato accompagnato dal vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Riccardo Fontana.