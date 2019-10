Famiglia: Vincenzo Bassi nuovo presidente Fafce. De Palo (Forum), “rafforza associazionismo familiare in rapporti con Europa”

È l’avvocato Vincenzo Bassi il nuovo presidente della Fafce (Federazione delle associazioni familiari cattoliche d’Europa). Bassi, già vicepresidente Fafce da novembre dello scorso anno, nonché membro del Consiglio del Forum nazionale delle associazioni familiari con delega agli affari giuridici, è stato eletto oggi alla massima carica della Federazione. “La notizia dell’elezione di Vincenzo Bassi non può che farci piacere – sottolinea Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum – perché rafforza il ruolo dell’associazionismo familiare nei rapporti con l’Europa e con le sue istituzioni e poi perché è la prima volta che a svolgere questo incarico viene chiamato un italiano”. Anche in questo caso come fu un anno fa, “l’elezione è frutto del lavoro di squadra del Forum e non soltanto. Ora Bassi è atteso da sfide importanti, per l’Europa come pure per il nostro Paese, che merita di diventare sempre più a misura di famiglia. Da tutto il Forum auguri sinceri di buon lavoro”, conclude De Palo.