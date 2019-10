Europa: Sassoli sulla rivista “Dialoghi”, “un’agenda sociale di forte discontinuità”. Oggi tappa al muro di Berlino

(Bruxelles) “Un’agenda sociale di forte discontinuità”: è quanto auspica il presidente del Parlamento David Maria Sassoli in un articolo scritto per la rivista “Dialoghi”, trimestrale di culturale dell’Azione cattolica italiana. “Viviamo un tempo di forti cambiamenti, sfide globali e grandi preoccupazioni. La crisi economica che pochi anni fa ha interessato i nostri Paesi ha prodotto gravi tensioni sociali. Molte nostre comunità sono impaurite, vivono spesso in situazioni di disagio ed esclusione e non riconoscono le istituzioni come il luogo che garantisce e tutela le loro libertà. Sono sentimenti che attraversano l’intera Europa e che spesso vengono strumentalizzati da coloro che oggi vogliono indebolirci e dividerci”.

“Se guardiamo al mondo fuori dallo spazio europeo – scrive – vediamo quanto le dinamiche internazionali debbano essere temperate e quante ingiustizie ricadano su di noi. Per essere capaci di dare risposte dobbiamo caricarci sulle spalle l’ansia di cambiamento che ci ha trasmesso Papa Francesco, quando ci ha invitato a lavorare per un’Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo”. Oggi Sassoli è a Berlino, dove ha incontrato la cancelliera Angela Merkel. Prima s’era recato al muro dove, ha raccontato, era stato trent’anni or sono (nella foto). Nel pomeriggio Sassoli è a Londra per incontrare il premier Boris Johnson. Qui la versione integrale dell’articolo: https://azionecattolica.it/l-europa-per-un-domani-comune