Disinformazione: Commissione Ue, bando da 2,5 milioni di euro per creazione “Osservatorio europeo dei media digitali”

(Bruxelles) Ci sono 2,5 milioni di euro disponibili per la creazione di un “Osservatorio europeo dei media digitali” finalizzato a combattere la disinformazione online. È la Commissione europea che, con un bando aperto fino al 16 dicembre, intende sostenere la nascita di una “piattaforma” attraverso cui “fact-checker, ricercatori accademici insieme alle organizzazioni dei media e agli esperti di alfabetizzazione mediatica” forniscano “ai professionisti dei media, agli insegnanti e ai cittadini, informazioni e materiali per sensibilizzare, rafforzare la resilienza alla disinformazione online e sostenere campagne di alfabetizzazione mediatica”. L’iniziativa è parte del piano d’azione della Commissione sulla lotta alla disinformazione, pubblicato il 5 dicembre 2018 e con questa iniziativa, nello specifico, si punta a sensibilizzare e consentire ai cittadini di rispondere alla disinformazione online. Altre iniziative sono state già messe in campo, come lo sviluppo del “sistema di allarme rapido” per coordinare meglio le risposte comuni, così come collaborazioni efficaci con le piattaforme online per attuare gli impegni del “Codice di condotta contro la disinformazione”.