Diocesi: Padova, al via domani il secondo anno della visita pastorale. Mons. Cipolla a Ospedaletto Euganeo, Santa Croce di Ospedaletto Euganeo e Tresto

Con l’avvio dell’anno pastorale, nella diocesi di Padova riprende anche la visita pastorale del vescovo Claudio Cipolla. La prima tappa del secondo anno della visita (da domani a domenica 13 ottobre) vedrà il presule incontrare le parrocchie di Ospedaletto Euganeo, Santa Croce di Ospedaletto Euganeo e Tresto. Filo conduttore il versetto degli Atti degli Apostoli “Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno”. In questi giorni il vescovo incontrerà i preti che operano o risiedono in questo territorio; i referenti per la liturgia, la carità e la catechesi; i giovani; i consigli per la gestione economica e i consigli pastorali parrocchiali. Ci sarà tempo per far visita a famiglie e ammalati. Tra le celebrazioni presiedute da mons. Cipolla: domani alle 17 la messa al Tresto; sabato 12 ottobre alle 18 la messa a Ospedaletto animata dai giovani; domenica 13, alle 9, la messa a Santa Croce; alle 11 a Ospedaletto Euganeo e alle 16 al Tresto con l’ingresso del nuovo rettore del santuario don Davide Canazza. Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, sarà il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” con una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale; articoli scritti su quella zona; profilo della parrocchia, cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa.