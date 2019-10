Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, il 9 novembre torna la grande raccolta di indumenti usati

Non vanno più bene o ci siamo stufati di portarli, sarebbe però un peccato buttarli nelle immondizie. Tra un mese, chi vuole ridare valore ai propri indumenti usati e scartati, può cogliere l’occasione dell’annuale raccolta di vestiti, scarpe, borse e biancheria, che la Caritas di Bolzano-Bressanone effettuerà il 9 novembre grazie alla collaborazione di circa 3.000 volontari. In questi giorni su tutto il territorio diocesano sono stati distribuiti i tradizionali sacchi gialli, che sono disponibili anche nelle parrocchie e in tutti i servizi della Caritas. In alcune località altoatesine si possono trovare anche nei panifici e negozi. Il ritiro dei sacchi e degli indumenti verrà effettuato nel mese di novembre – in alcune località già nei giorni antecedenti alla grande raccolta del 9 novembre. In altre località saranno allestiti punti di raccolta per proteggere i sacchi dall’umidità e non essere aperti abusivamente. In altri luoghi gli indumenti saranno raccolti dalle strade nei giorni precedentemente stabiliti. Affinché vestiti, scarpe, borse e biancheria possano essere riutilizzati e rivenduti, anche quest’anno la Caritas invita a consegnare solamente indumenti in buono stato. Saranno destinati al mercato globale degli indumenti usati perché la quantità raccolta supera ogni anno notevolmente il bisogno della nostra provincia. “Gli indumenti donati torneranno ad essere utili e il ricavato della loro vendita andrà a fare del bene a numerose persone in situazione di bisogno. Molti indumenti potranno essere riutilizzati evitando così rifiuti e sprechi inutili. Contribuiranno a creare inoltre, grazie al mercato di seconda mano, nuovi posti di lavoro nei paesi più poveri”, spiega il direttore della Caritas diocesana, Paolo Valente. Un contratto etico con la ditta Fws di Brema garantisce a Caritas il rispetto di severe linee guida ecologiche e sociali nel riutilizzo degli indumenti usati.