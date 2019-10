Diocesi: Caltanissetta, domenica al Museo “Mons. G. Speciale” la Giornata nazionale delle famiglie

Domenica 13 ottobre si svolgerà presso il Museo diocesano di Caltanissetta “Mons. G. Speciale” la Giornata nazionale delle famiglie al Museo, F@mu 2019. “Anche quest’anno fervono i preparativi per questo meraviglioso momento dedicato ai bambini e ai loro genitori. Tante sorprese e tante opere pronte a raccontarsi grazie a Tarlò, un piccolo personaggio che si aggira tra le sale del Museo”, si legge in una nota della diocesi.

Sarà “una giornata all’insegna della cultura e del gioco, due elementi inscindibili per la crescita dei nostri piccoli cittadini attivi, una giornata da dedicare alla scoperta di un Museo che racchiude tante meraviglie che hanno voglia di farsi scoprire dai più piccoli: e a far questo non saranno soli, con loro lo staff dell’officina educativa d’arte, LaRiBò, ormai da diversi anni presente sul territorio con iniziative legate al magico mondo dell’arte e dell’educazione.

LaRiBò aspetta genitori e bambini dalle ore 10 o dalle ore 17 per il racconto “C’era una volta al Museo… un angelo stravagante”, seguito dal gioco “A caccia di… Tarlò”, e dal laboratorio creativo tra le sale del Museo.