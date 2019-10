Diocesi: Ariano Irpino-Lacedonia, domani la II Giornata delle comunicazioni sociali

“Parole ponte, parole muro. Come sciogliere l’enigma dell’altro?”. La diocesi di Ariano Irpino– Lacedonia organizza la II Giornata diocesana delle comunicazioni sociali. L’iniziativa si terrà domani, mercoledì 9 ottobre, presso l’Auditorium comunale di Ariano Irpino, con inizio alle ore 10.

L’evento diocesano nasce dall’intenzione di incontrare, innanzitutto, coloro che sono impegnati nel mondo dell’informazione e offrire riflessioni per una comunicazione che metta al centro la persona e che abbia il coraggio di farsi prossima a tutti. La comunicazione, inoltre, è chiamata a favorire una cultura dell’incontro, grazie alla quale si possa imparare a guardare la realtà quotidiana con consapevole fiducia.

Su tali premesse, l’invito alla Giornata diocesana è esteso, dunque, a tutta la comunità ecclesiale, ai parroci, ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, ai fedeli laici e tra questi ultimi, in particolare, a coloro che sono impegnati nel cammino scolastico. Infatti, la scuola, quale luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, spesso include nel suo progetto educativo iniziative formative legate al settore del giornalismo.

Nelle riflessioni ispirate al tema scelto da Papa Francesco per la 53ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali, che quest’anno è stata celebrata il 2 giugno, i partecipanti saranno guidati dal vescovo, mons. Sergio Melillo e dalla giornalista Lucia Capuzzi, che offrirà la sua testimonianza sul comunicare oggi.