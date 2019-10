Custodia del Creato: Avezzano, cammini e riflessioni nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

La diocesi di Avezzano celebrerà la Giornata per la custodia del Creato, sabato 12 ottobre, in località Cicerana, con il patrocinio del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la collaborazione del Comune di Lecce dei Marsi. L’appuntamento è per le 8,30 in due punti differenti, in località “Lecce vecchia” e al “Rifugio del diavolo”, per poi raggiungere a piedi il rifugio Cicerana dove convergeranno i due percorsi escursionistici e dove, alle 11, si celebrerà la Giornata dal tema “Quante sono le tue opere, Signore. Coltivare la biodiversità”. “Educarci a guardare alla biodiversità, per prendercene cura è uno dei richiami dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco”, segnala la diocesi. In programma, l’introduzione alla Giornata a cura della pastorale sociale e del lavoro di Avezzano. A seguire, l’intervento del nuovo direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, e il messaggio del vescovo di Avezzano, mons. Pietro Santoro. In caso di pioggia l’evento si terrà a Pescasseroli, nel Centro visite del Parco. Simbolica la scelta del luogo che, negli anni ‘60, è stato oggetto di speculazione edilizia; rimossi i manufatti abusivi la faggeta della Cicerana è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.