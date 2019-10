Corridoi umanitari: Delrio (Pd), “sono la prova che è possibile unire umanità e sicurezza”. Basta con “la propaganda fatta sulla pelle dei disperati”

Potenziare i corridoi umanitari perché “sono la prova che è possibile unire umanità e sicurezza”. Lo chiede anche Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, in un messaggio inviato oggi alla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia che proprio alla Camera dei deputati ha organizzato una conferenza stampa per annunciare la presentazione del progetto all’Unione europea il prossimo 10 dicembre. “La prima cosa che sento di dire è un grande grazie per la vostra opera”, scrive Delrio. “Sono giorni terribili anche questi. La tragica conta delle donne, dei bambini e degli uomini che perdono la vita nel mare per scappare dalla violenza, dalla guerra, dalla povertà non si interrompe mai. Si può e si deve agire per sconfiggere gli scafisti, per contrastare l’immigrazione clandestina. Ma questo non si fa facendo propaganda sulla pelle dei disperati e venendo meno al rispetto delle leggi internazionali e prima di tutto al principio di umanità come abbiamo visto in questo ultimo anno e mezzo. La lotta si fa con gli accordi con i Paesi di origine, con la riforma del Regolamento di Dublino e mettendo mano ai flussi regolari. Si fa potenziando questa straordinaria esperienza che sono i corridoi umanitari che vede voi della Federazione delle Chiese evangeliche particolarmente impegnati. Ancora un grazie per la vostra generosa e instancabile testimonianza”.