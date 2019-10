Carlo Acutis: Assisi, per il 13° della morte concerto dei piccoli cantori dello Zecchino d’oro e messa al santuario della Spogliazione

Piccoli cantori dello Zecchino d’Oro, con l’assisana vincitrice dell’edizione 2019 Alyssia Palombo, in concerto per ricordare il venerabile Carlo Acutis. Sabato 12 ottobre nel santuario della Spogliazione, ad Assisi, sarà celebrato il 13° anno della nascita al cielo del giovane milanese morto all’età di soli 15 anni per una leucemia fulminante, il cui corpo dall’aprile scorso è stato traslato nella chiesa di Santa Maria Maggiore-santuario della Spogliazione di Assisi. “Siamo onorati – spiega la mamma del giovane, Antonia Salzano – di avere i piccoli cantori dello Zecchino d’Oro qui ad Assisi per ricordare Carlo. Lui seguiva sempre la manifestazione e cantava le canzoni più famose. Ed ora lo fanno anche i suoi fratelli. Speriamo che tanti bambini possano partecipare all’esibizione. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono ricordare Carlo; sono sempre di più i fedeli – aggiunge ancora – che vengono qui al santuario della Spogliazione dove mio figlio riposa dall’aprile scorso. Questo continuo pellegrinaggio da tutto il mondo ci onora e ci consola e siamo davvero contenti dell’accoglienza degli assisani che lo hanno fatto proprio”.

Il programma prevede alle ore 10,30 il concerto con Alyssia che ha scelto proprio la sua città come teatro del primo esordio dei “Kids for the Planet”, i solisti dello Zecchino; alle ore 18 la santa messa sarà presieduta dal rettore del santuario, padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, alle ore 20,30 si terrà il concerto conclusivo dei “Kids for the Planet”. Al termine della santa messa, presso l’attiguo oratorio Carlo Acutis, seguirà un momento conviviale.