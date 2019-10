Cambiamenti climatici: Unicef, in America Latina e Caraibi ogni anno 2 milioni di bambini colpiti da calamità

Oggi, circa 70 giovani hanno lanciato una nuova sfida regionale per il clima – 1.000 azioni per il cambiamento – alla presenza della vicepresidente della Costa Rica, Epsy Campbell Barr. La sfida ha lo scopo di delineare oltre 1.000 soluzioni dal basso guidate dai giovani per il cambiamento climatico in America Latina e nei Caraibi. In base ai dati Emergency Events Database, l’Unicef stima che oltre 63 milioni di bambini in America Latina e nei Caraibi sono stati colpiti da fenomeni climatici estremi o calamità legate al clima negli ultimi 30 anni. In media circa 2,1 milioni di bambini in America Latina e Caraibi sono colpiti ogni anno. La sfida regionale delle 1.000 azioni per il cambiamento è stata lanciata durante la conferenza locale dei giovani della PreCop 25, evento che precede la Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop25), che si terrà in Cile a dicembre 2019. “L’iniziativa per l’impegno regionale dei giovani punta a dare responsabilità, connettere e mobilitare gli adolescenti e i giovani nelle Americhe e nei Caraibi”, si legge in una nota. A coordinarla Concausa, un programma congiunto dell’Ong América Solidaria, dell’Unicef e della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi. “Vogliamo mostrare cosa noi, i giovani del continente, abbiamo da dire su questa crisi e soprattutto che stiamo agendo e che il nostro contributo è significativo”, dichiara Catalina Silva, una giovane attivista climatica cilena di 18 anni e una dei tre giovani ambasciatori regionali di Concausa. Assieme a circa altri 70 giovani dalla Costa Rica e altri Paesi che parteciperanno alla conferenza, Catalina ha contribuito alla stesura di una dichiarazione dei giovani con raccomandazioni chiave per l’azione climatica, che sarà presentata ai funzionari governativi e ad altre parti interessate durante l’evento plenario di apertura PreCop 25 in Costa Rica. In vista della prossima conferenza globale sul clima, Cop25, l’Unicef chiede ai governi e a coloro che prendono le decisioni in America Latina e nei Caraibi di accelerare gli impegni e supportare soluzioni guidate dai giovani.