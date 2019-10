Brexit: Bruxelles, in Parlamento audizione associazioni dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e degli inglesi residenti nell’Ue

(Bruxelles) “È nostro dovere dare voce ai cittadini europei e tutelarne i diritti in questo momento di difficoltà dovuta ai recenti sviluppi della vicenda Brexit”, afferma Antonio Tajani, presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo. Questo pomeriggio alle 14.30 la commissione parlamentare ascolterà in audizione le associazioni che rappresentano i cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini inglesi residenti nell’Ue, per discutere sui recenti sviluppi della Brexit. Attualmente vivono e lavorano nel Regno Unito 3 milioni e 600mila europei. Di questi, quasi 600mila sono italiani. “È fondamentale tutelare la libertà di circolazione ed evitare problemi alle frontiere. Il Parlamento europeo è sempre pronto ad ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e a lavorare a soluzioni condivise”, aggiunge Tajani. Una nota aggiunge che con l’occasione Tajani ha voluto incontrare Anna Amato, cittadina italiana a cui sono stati negati cittadinanza e residenza permanente oltremanica dopo aver vissuto 55 anni a Bristol. “Tajani ha preso a cuore il suo caso e si sta battendo perché le vengano riconosciuti i suoi diritti”. La tutela dei diritti dei cittadini “rimane una priorità fondamentale per il Parlamento europeo”. Parteciperanno all’audizione Dimitri Scarlato, rappresentante di “the3million”, un’organizzazione per i cittadini dell’Ue27 nel Regno Unito, Jane Golding, rappresentante di “British in Europe”, un’associazione che rappresenta i cittadini britannici che vivono e lavorano in Europa, e Emma DeSouza, attivista per i diritti umani.