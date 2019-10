Ambiente ed ecumenismo: Facoltà Teologica della Sardegna, a Cagliari convegno “Interconnessi? Fede ed ecologia nell’era digitale”

Difesa dell’ambiente, teologia ed ecumenismo, ma anche il ruolo dell’economia e della politica, saranno al centro del convegno “Interconnessi? Fede ed ecologia nell’era digitale” in programma il 18 e 19 ottobre presso la Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari. “Il rapporto tra questi differenti ambiti – spiega una nota – nasce e si sviluppa a partire dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e dall’idea di ‘interconnessione’ che è un concetto chiave dell’ecologia, ma che è presente in maniera decisiva nella Bibbia, così come nell’esigenza del dialogo interreligioso e nello sviluppo economico di un territorio”. Nel corso del convegno si confronteranno figure diverse della Chiesa cattolica e della Chiesa evangelica battista, ma anche politici e imprenditori. Interverranno il pastore Angelo Reginato, biblista dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (Ucebi), padre Mauro Bossi, gesuita e redattore di “Aggiornamenti sociali”, Simone Morandini dell’Istituto di Studi ecumenici San Bernardino di Venezia, l’assessore della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna Gianni Lampis, Carlo Milia dell’Ecoistituto del Mediterraneo, e Daniela Ducato, imprenditrice. Introdurranno e modereranno le relazioni padre Francesco Maceri, preside della Facoltà Teologica della Sardegna, la pastora Elizabeth Green della Chiesa evangelica battista, don Mario Farci, docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica della Sardegna, e don Giuseppe Tilocca docente di Filosofia morale nella stessa Facoltà.

Nell’occasione sarà anche presentata la mostra fotografica “Terra da abitare, bellezza da custodire” a cura del Coordinamento regionale per il Progetto culturale della Conferenza episcopale sarda. La mostra – allestita in Facoltà (via Sanjust 13, Cagliari) fino al 31 ottobre – offre 100 stampe fotografiche realizzate da dieci fotografi delle varie diocesi della Sardegna che mostrano le bellezze e le contraddizioni dell’Isola.