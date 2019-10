Sinodo per l’Amazzonia: card. Hummes, “la vita in Amazzonia non è mai stata tanto minacciata come oggi”

“La vita in Amazzonia forse non è mai stata tanto minacciata come oggi, dalla distruzione e dallo sfruttamento ambientale, dalla sistematica violazione dei diritti umani fondamentali della popolazione amazzonica”. Ne è convinto il card. Claudio Hummes, presidente della Repam e relatore generale al Sinodo per l’Amazzonia, intervenuto durante la prima Congregazione generale. “La minaccia alla vita in Amazzonia deriva da interessi economici e politici dei settori dominanti della società odierna, in particolare delle imprese che estraggono in modo predatorio e irresponsabile, legalmente o illegalmente, le ricchezze del sottosuolo e alterano la biodiversità, spesso in connivenza, o con la permissività dei governi locali e nazionali e a volte anche con il consenso di qualche autorità indigena”. Come registrato dall’Instrumentum laboris, frutto della consultazione presinodale, le comunità ritengono che la vita in Amazzonia sia minacciata soprattutto dalla “criminalizzazione e l’assassinio di leader e difensori del territorio”, dalla “appropriazione e la privatizzazione di beni naturali, come l’acqua stessa”, dal disboscamento , dal narcotraffico e dai “megaprogetti” delle multinazionali, minerari, petroliferi e legati a colture intensive. Senza contare, ha denunciato Hummes, “i conseguenti problemi sociali associati a tali minacce come l’alcolismo, la violenza contro la donna, il lavoro sessuale, il traffico di esseri umani, la perdita della loro cultura originaria e della loro identità e l’intera condizione di povertà a cui sono condannati i popoli dell’Amazzonia”. Il Sinodo, infine, “si svolge in un contesto di grave e urgente crisi climatica ed ecologica che coinvolge tutto il nostro pianeta”, teatro di “una devastazione, una depredazione e un degrado galoppante delle risorse della terra, tutto promosso da un paradigma tecnocratico globalizzato, predatorio e devastante, denunciato dalla Laudato si’. La terra non ce la fa più”.