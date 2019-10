Parlamento Ue: audizioni commissari, Brexit e bilancio pluriennale. In settimana plenaria a Bruxelles

(Bruxelles) Audizioni candidati commissari, Brexit, bilancio Ue: la settimana dell’Europarlamento comincia oggi con gli esami di Věra Jourova, indicata per il portafoglio Valori e trasparenza, e di Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. Domani sarà la volta di Timmermans, Vestager e Dombrovskis. Il Parlamento si riunisce inoltre in sessione plenaria mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, per affrontare i temi del prossimo Consiglio europeo, fissato, sempre a Bruxelles, il 17 e 18 ottobre: Brexit, cambiamento climatico e Quadro finanziario pluriennale. Gli eurodeputati “devono anche votare a proposito della risoluzione sulle interferenze in elezioni europee e nazionali e la diffusione di disinformazione da parte di Paesi terzi”, specifica l’ufficio stampa dell’Assemblea. Il Parlamento ha citato – in proposito – Russia, Cina, Iran e Corea del Nord come principali fonti di disinformazione. Inoltre le commissioni Affari esteri e Sviluppo, insieme alla sottocommissione Diritti umani voteranno domani per scegliere i tre finalisti per il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2019. Oggi il presidente del Parlamento europeo David Sassoli incontra a Parigi il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Domani incontrerà invece a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel e a Londra il premier britannico Boris Johnson.