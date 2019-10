Papa Francesco: in processione con i padri sinodali e i rappresentanti dei popoli originari. Una canoa alla testa del corteo

È cominciato con una processione dalla basilica di San Pietro, verso l’Aula Paolo VI, luogo dei lavori, il Sinodo per l’Amazzonia, inaugurato ufficialmente ieri dal Papa con la messa di apertura nello stesso luogo. Protagonisti della processione, insieme ai 184 padri sinodali, i 17 rappresentanti dei popoli originari, che hanno issato sulle spalle, portandola in processione insieme con loro, una canoa con tutti i simboli e i prodotti tipici della regione panamazzonica. Papa Francesco era al centro della processione, e avanzava passo dopo passo amabilmente circondato dagli indios, molto sorridente e rilassato. Davanti a lui, un “cordone” fatto di reti multicolori da pesca. Molti i cartelli issati dai partecipanti, tra cui quelli con le effigi di santi come Oscar Arnulfo Romero. A fare da sfondo alla processione, i canti tradizionali amazzonici. Presente tra la folla, tra gli altri, anche padre Alex Zanotelli. Il corteo processionali, uscito dalla basilica, si è diretto verso l’arco delle Campane per raggiungere poi l’ingresso dell’aula.