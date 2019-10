Medio Oriente: Ue, no a iniziative militari. “Sostegno a unità, sovranità e integrità territoriale della Siria”

(Bruxelles) “Alla luce dell’annuncio della Turchia e degli Stati Uniti sulla situazione in Siria, l’Unione europea ribadisce la sua preoccupazione”: cresce di ora in ora la tensione internazionale per l’annuncio di Ankara circa l’invasione del nord della Siria, atto ostile anche verso i curdi che hanno combattuto a fianco degli Usa contro l’Isis nell’area mediorientale. L’Ue, attraverso un portavoce della Commissione, “ribadisce il sostegno all’unità, la sovranità e l’integrità territoriale della Siria” e ricorda che “ogni soluzione a questo conflitto non può essere militare bensì deve passare attraverso una transizione politica, in conformità alla risoluzione Onu e il comunicato di Ginevra nel 2014”.