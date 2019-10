Lavoro: Università Cattolica, domani a Milano il Career Day per chi cerca occupazione. Presenti 120 aziende

Organizzata dall’Università Cattolica in collaborazione con People, la 14ma edizione di Career Day Cattolica, “per chiunque sia alla ricerca del primo lavoro, di uno stage, o di un’opportunità di carriera”, si terrà martedì 8 ottobre dalle 9.30 alle 18.00 nella sede dell’ateneo di largo Gemelli 1 a Milano (Metro verde – linea 2, fermata Sant’Ambrogio o Cadorna). L’evento è aperto a studenti e laureati provenienti da tutte le università e facoltà d’Italia, in cui saranno presenti oltre 120 aziende, studi legali-tributari e Onlus che, spiega l’ufficio stampa della Cattolica, “offrono opportunità di lavoro in diversi settori”. Per citarne alcuni: legale-tributario, consulenza, banking & finance, insurance, turismo, e-commerce, food & beverage, abbigliamento-tessile, non profit. “I numerosi incontri durante la giornata affronteranno temi di attualità e verteranno principalmente sui rapporti mondo digital-mondo del Lavoro, ma non mancheranno approfondimenti nei settori cultura, cinema ed economia”. Durante la giornata “si susseguiranno seminari formativi, presentazioni aziendali, conferenze tematiche e servizi di orientamento e formazione, nonché le attività di training più innovative”. Info: www.careerdaycattolica.it.