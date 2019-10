Incidente stradale Rende: morti quattro giovani, due i feriti. Mons. Nolè (Cosenza), “vicinanza e preghiera per loro e per le loro famiglie”

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè appresa la “triste notizia della morte di quattro giovani nell’incidente stradale” della notte tra sabato e domenica a Rende, “esprime a nome della Chiesa cosentina la vicinanza e assicura la preghiera per loro e per le loro famiglie”. È quanto riportato in una nota stampa della diocesi bruzia. “Allo stesso tempo chiede a tutti di pregare per gli altri due feriti gravi ricoverati in ospedale ed assicura la piena partecipazione a questo momento che ha segnato la vita della città di Cosenza e di tutta la provincia”. L’arcivescovo Nolè – prosegue la nota – “chiede a tutti di guardare a Maria, Madre di consolazione e pilastro della Città affinché sostenga tutti in questo particolare momento di smarrimento aiutandoci a volgere lo sguardo con speranza alla croce del suo Figlio”.