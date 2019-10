Diocesi: Terni, al Museo diocesano inaugurazione della mostra “Laudato si’ mi’ Signore”

È dedicata alle missioni, alla pace e all’ecologia la mostra “Laudato si’ mi’ Signore” che sarà inaugurata questo pomeriggio alle 16.30 nelle sale del museo diocesano di Terni. In esposizione opere fotografiche, documentarie, di pittura e scultura. Il taglio del nastro della mostra sarà accompagnato da una serie di testimonianze missionarie di varie associazioni. L’esposizione – promossa dal Centro missionario della diocesi di Terni-Narni-Amelia, dall’Istess, dalla Pro Loco – con il contributo di Caritas diocesana, San Vincenzo de’ Paoli, Apurimac, associazione Claudio Conti, Missione Identes, missione Arena Alta, Missione Amazzonia, cooperativa Tabor, Avis provinciale – è stata realizzata in occasione del mese missionario straordinario e rimarrà aperta al pubblico fino al 16 ottobre, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30.

Per il mese missionario straordinario la diocesi di Terni-Narni-Amelia ha organizzato anche una serie di iniziative di contorno, che culmineranno con la Giornata missionaria mondiale del 20 ottobre. Ci saranno momenti dedicati alle testimonianze e dibattito con i missionari il 10 ottobre alle 16.30, il 9 ottobre alle 17 con il convegno “L’Umanesimo economico di Papa Francesco nella lotta alla povertà a cura di Cristina Montesi dell’Università di Perugia, e il 14 ottobre con la visita guidata riservata agli studenti. Spazio anche alla poesia e letteratura il 12 ottobre alle 16.30 “Parola agli artisti”, recital di poesie a tema sacro e per la pace e il 15 ottobre alle 16.30 con il recital di poesie in vernacolo e in lingua del premio letterario nazionale “Logo d’oro Città di Terni” e la presentazione di libri editi dagli autori del territorio. Sabato 19 ottobre, alle 21, nel santuario dei Protomartiri francescani chiesa di Sant’Antonio a Terni ci sarà la veglia di preghiera diocesana per le missioni, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese.