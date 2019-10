Diocesi: Perugia, al via domani il corso di formazione “Condivisione e servizio: camminare con chi fa più fatica”

Prende il via domani a Perugia il corso di formazione al volontariato “Condivisione e servizio: camminare con chi fa più fatica” organizzato dall’Associazione perugina di volontariato (Apv), promossa dalla Caritas diocesana nel 1984, e dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. Il primo appuntamento del corso, rivolto a quanti intendono svolgere la propria opera di volontariato in ospedale, in strutture per anziani e per diversamente abili e in carcere, si aprirà domani dalle 18.30 alle 20 presso il “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza”. Saranno presenti il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, il direttore della Caritas diocesana Giancarlo Pecetti e il presidente dell’Apv Mauro Roberto Cagiotti. Nel corso, che prevede nove incontri (8, 16, 23 e 30 ottobre; 6, 13, 20 e 27 novembre; 4 dicembre), vengono presentate le motivazioni al servizio, le conoscenze dei servizi vari dove operano i volontari Apv e loro storie e testimonianze. Verranno illustrate le nuove norme italiane in materia di volontariato e quindi del Terzo settore. Al termine degli incontri previsti, verrà proposto ai partecipanti che intendono svolgere attività di volontariato, un periodo di tirocinio durante il quale saranno affiancati da volontari esperti nelle varie realtà di servizio.