Diocesi: Lucera-Troia, inaugurata la Settimana biblica incentrata sul Vangelo di Matteo

È incentrata sul Vangelo di Matteo la Settimana biblica inaugurata ieri nella diocesi di Lucera-Troia. “Ci accosteremo al testo evangelico – spiega il vescovo mons. Giuseppe Giuliano – aiutati da esperti di prim’ordine, la cui competenza e disponibilità abbiamo già sperimentato gli anni scorsi. Spero che vogliamo approfittarne. Spero che diffonderemo ed incoraggeremo la partecipazione all’iniziativa che se ben compresa e vissuta può aiutare non poco la crescita di fede delle nostre comunità e dei nostri fedeli”. In questa terza edizione della Settimana viene riservato più spazio alla programmazione parrocchiale, “cioè – spiega il vescovo – all’iniziativa delle singole comunità che sono così invitate al servizio e alla frequentazione del testo sacro. Per la programmazione parrocchiale si danno alcuni spunti esemplificativi, da accogliere e da integrare con molta libertà, in base alle esigenze locali”. In questo mese missionario straordinario, “una buona occasione di missione – sottolinea mons. Giuliano – per riprendere il Vangelo ricevuto e trasmetterlo generosamente senza timore di rifiuti che spesso ci vengono più dai nostri che dagli altri”.