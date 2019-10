Chiese di Abruzzo e Molise: domani la giornata presbiterale regionale

Domani, dalle 9.30, i sacerdoti delle Chiese di Abruzzo e Molise si incontreranno presso l’Hotel Adriatico di Montesilvano (Pe) per la consueta giornata presbiterale regionale. La giornata, promossa dalla Commissione presbiterale regionale e dal delegato della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise per il clero, mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, vedrà la partecipazione dei vescovi e dei sacerdoti delle undici diocesi della regione ecclesiastica. Il tema scelto per quest’anno è “Evangelizzare la missione oggi nel mondo post moderno”. Il relatore sarà il Sergio Belardinelli, professore dell’Università di Bologna. Nato a Sassoferrato (Ancona) nel 1952, laureato in filosofia all’Università di Perugia nel 1975, negli anni 1979-1980 ha studiato come borsista della Alexander von Humboldt Stiftung presso l’Università di Monaco di Baviera. Dal 1979 al 1989 ha insegnato filosofia del lavoro e filosofia della storia nell’Università di Trieste. Nel 1989 è stato chiamato a insegnare storia del pensiero sociologico nella facoltà di scienze politiche dell’Università di Bologna. Ha insegnato in diverse università straniere. Dal 2002 al 2006 ha fatto parte del Comitato nazionale per la bioetica. Attualmente è professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. I suoi interessi di ricerca ruotano principalmente intorno ai problemi etico-politici collegati allo sviluppo delle società complesse, con particolare riferimento alla bioetica, al rapporto tra religione e politica, all’identità culturale e alla pluralità delle culture. L’incontro sarà aperto dal saluto di mons. Bruno Forte, presidente della Conferenza episcopale abruzzese-molisana e arcivescovo di Chieti-Vasto.