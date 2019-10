Austria: Movimento cattolico Kab, una settimana dedicata al lavoro dignitoso. Tour in pullman e questionario

“Come va al lavoro? Ti senti valorizzato come uomo? Cosa significa per te avere un lavoro dignitoso e buono?”. Domande come queste sono al centro di un tour in pullman attraverso l’Austria, che il Movimento dei lavoratori cattolici tedeschi (Kab), in collaborazione con i servizi sociali della diocesi di Linz, svolgerà sino al prossimo 12 ottobre. Spunto del tour che si intitola “Questo è un lavoro umano” è la celebrazione odierna della Giornata mondiale del lavoro dignitoso che attira l’attenzione sulle circostanze in cui le persone – in tutto il mondo e anche in Austria – si guadagnano da vivere, ha scritto in un comunicato la Kab: per ricevere più risposte possibili dai lavoratori austriaci, i dipendenti vengono intervistati in luoghi pubblici e nelle aziende visitate. L’indagine della Kab serve per essere “vigili e attenti alla loro situazione reale, alle loro sensazioni, paure e speranze”. Il tour si snoda da Linz a St. Pölten, Vienna, Graz, Innsbruck e Austria occidentale e torna in Alta Austria per una giornata di riposo e vacanza a Steyr il 12 ottobre. Durante la settimana di incontri quotidiani con le persone nel mondo del lavoro, gli intervistati potranno interagire con giochi di ruolo come “Buon lavoro in vista” o ricevere materiale informativo come adesivi e brochure “Qui una persona lavora”. La Giornata mondiale del lavoro dignitoso è stata istituita al fine di promuovere un reddito dignitoso e diritti di base sul lavoro in tutto il mondo.