Acli: domani a Roma dibattito su cattolici e politica. Presentazione nuovo numero rivista “La società”

Si terrà domani 8 ottobre, alle ore 11 presso la sede nazionale delle Acli, in via G. Marcora 20 a Roma, la presentazione in anteprima del numero 2/2019 della rivista bimestrale “La società”, con una lunga serie di interventi sul tema sempre attuale dei cattolici e del loro impegno in politica anche alla luce dei recenti richiami in tal senso del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. La presentazione della rivista sarà anche l’occasione per un dibattito a cui prenderanno parte: don Renzo Beghini, presidente Fondazione Toniolo, Lidia Borzi, presidente provinciale Acli Roma, Pietro Giorcelli, presidente nazionale maschile Fuci, Martina Occhipinti, presidente nazionale femminile Fuci, Alberto Gambino, presidente Scienza e vita, Salvatore Martinez, presidente associazione “Laudato Sì”, Rocco Pezzimenti, professore di Scienze politiche alla Lumsa, Ernesto Preziosi, presidente associazione “Argomenti 2000”, Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli e Claudio Gentili, direttore della rivista “La società”.