Papa Francesco: iniziata messa apertura Sinodo Amazzonia, 184 i padri sinodali. Presenti i 13 nuovi cardinali

Con la solenne processione dei 184 padri sinodali lungo la navata centrale, è cominciata la Messa di apertura presieduta dal Papa nella basilica di San Pietro. Si inaugura così ufficialmente l’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione panamazzonica. Dei 184 padri sinodali, 113 provengono dalle circoscrizioni ecclesiastiche panamazzoniche, che occupano un territorio di nove nazioni (Guyana francese, Repubblica cooperativista della Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasile, Bolivia, Perù). Tra i 113 padri sinodali delle circoscrizioni ecclesiastiche panamazzoniche 3 provengono dalle Antille, 6 dal Venezuela, 13 dalla Colombia, 7 dall’Ecuador, 57 dal Brasile, 11 dalla Bolivia, 10 dal Perù. Al Sinodo, che si svolgerà in Vaticano fino al 27 ottobre, partecipano anche, tra gli altri, 17 rappresentanti dei popoli indigeni, 55 uditori e uditrici, 6 delegati fraterni. Presenti in basilica anche i 13 nuovi cardinali creati ieri dal Santo Padre nello stesso luogo. Il Papa, che ha chiuso la lunga processione, si è diretto poi all’Altare della Cattedra per iniziare la celebrazione.