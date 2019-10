Papa Francesco: Angelus, “vi chiedo di accompagnare con la preghiera” il Sinodo per l’Amazzonia

“Vi chiedo di accompagnare con la preghiera questo evento ecclesiale, affinché sia vissuto nella comunione fraterna e nella docilità allo Spirito Santo, che sempre mostra le vie per la testimonianza del Vangelo”. È l’appello pronunciato dal Papa dopo la recita dell’Angelus. “Si è da poco conclusa, nella basilica di San Pietro, la celebrazione eucaristica con la quale abbiamo dato inizio alla Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica”, ha annunciato Francesco alle migliaia di fedeli che affollano la piazza in questa splendida giornata di ottobrata romana. “Per tre settimane i Padri sinodali, riuniti intorno al Successore di Pietro, rifletteranno sulla missione della Chiesa in Amazzonia, sull’evangelizzazione e sulla promozione di una ecologia integrale”, ha spiegato il Santo Padre: “Vi chiedo di accompagnare con la preghiera questo evento ecclesiale, affinché sia vissuto nella comunione fraterna e nella docilità allo Spirito Santo, che sempre mostra le vie per la testimonianza del Vangelo”.