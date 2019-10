Scuola: Milano, l’arcivescovo Delpini celebra una messa per il 45° di fondazione del Faes

Sarà l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, a celebrare martedì 8 ottobre la santa messa in occasione del 45° anniversario della fondazione delle Scuole Faes.

Risale al 1974, infatti, la decisione di un gruppo di genitori, amici e docenti di dare vita al Faes (Famiglia e Scuola), che pone al centro del proprio metodo le intuizioni educative di san Josemaría Escrivá e la condivisione tra genitori e insegnanti del percorso culturale e di crescita dei ragazzi.

Mons. Delpini è atteso per le 9 nell’istituto di via Amadeo 11, dove celebrerà una santa messa speciale in cortile rivolta prima di tutto ai genitori – che sono stati e continuano ad essere i principali artefici di questo progetto – così come agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Argonne e Monforte e dei licei, ai loro docenti e al personale scolastico. Al termine, i bambini della scuola materna Aurora daranno il loro personale contributo.

Si tratta della prima visita istituzionale di un arcivescovo di Milano alle Scuole Faes, occasione per presentarne il metodo educativo e didattico. Durante la giornata verranno raccolte offerte libere per il “Fondo famiglia lavoro” dell’arcidiocesi ambrosiana.