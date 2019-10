Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani in onda con le storie e le testimonianze dei miracoli a Lourdes

Ritorna domani su Rai Due, alle 8.45, “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti, in pellegrinaggio con l’Unitalsi a Lourdes. Dal santuario francese le voci e i volti di ammalati, volontari, infermieri, medici, in cammino verso la speranza. Al microfono di Eva Crosetta l’umanità fatta di speranze, di attese e della passione di chi sostiene e accudisce le migliaia di malati che si riversano ogni giorno al santuario di Lourdes. Tra loro anche la quattordicenne Elena Piergentili, arrivata al santuario con la sorellina tetraplegica. In una di quelle barelle, paralizzata, c’era anche suor Luigina Traverso, l’altra protagonista della puntata, tornata da Lourdes con la scritta sulla cartella clinica “inspiegabilmente guarita”. E dei miracoli di Lourdes parlerà Alessandro de Franciscis, presidente del Bureau des constatations medicales, una realtà con oltre 160 anni di storia che conserva nel suo archivio cartelle di oltre 7.000 guarigioni ritenute eccezionali dai medici, di cui 70 dichiarate “miracolo”. Sul valore spirituale del pellegrinaggio, che coinvolge quotidianamente tanti volontari, il pensiero del presidente nazionale Unitalsi, Antonio Diella. In appendice, le immagini esclusive di un luogo simbolo di Lourdes, le piscine, con il commento della responsabile Maria Rita Ferri. Lì, ogni giorno, circa 1200 persone chiedono la forza per affrontare dolori e prove.